Dracula İstanbul'da!

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İstanbul Tiyatro Festivali tüm hızıyla devam ediyor. İşte günün oyunları...

İstanbul Tiyatro Festivali’nde günün öne çıkan yapımı Polonya’dan: ‘Nosferatu’. Popüler kültürün ikonuna dönüşen Dracula ve vampir öyküleri bu kez tiyatro sahnesinde farklı bir dille seyircinin karşısına çıkıyor. Bu yılki festivalden onur ödülü alan Polonya tiyatrosunun genç ve yenilikçi ismi Grzegorz Jarzyna, dışavurumcu Alman sinemasının ilk örneği olan ‘Nosferatu’yu sinemanın görsel öğeleriyle zenginleştirerek tiyatroda yeniden kurguladı. Bram Stoker’ın ‘Dracula’ romanından esinlenilen ‘Nosferatu’, açıklanamayana karşı duyulan korkuyla dünyamızın vardığı bilimsel, teknolojik ve dijital seviye arasındaki çatışmayı ele alıyor. ‘Nosferatu’, bugün ve yarın 20.30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde izlenebilir.

Bugün ayrıca başrolünde ‘Şubat’ ve ‘Eski Hikaye’ gibi dizilerde de oynayan Sermet Yeşil’in oynadığı Eskişehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yapımı ‘Özgürlüğün Bedeli’ (Kadıköy Haldun Taner Sahnesi, 20.30) ile koreograf Aslı Bostancı’nın sahne üzerinde gerçeküstü bir varlık yaratmak üzerine odaklanan performansı ‘The Last Unicorn’ (Üsküdar Tekel Sahnesi, 20.30) izlenebilir.