Dracula'nın laneti festival oyununu durdurdu!

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Salı akşamı İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenen 'Nosferatu' adlı oyun teknik aksaklıklar yüzünden zora düştü

19. İstanbul Tiyatro Festivali’nin Polonya’dan gelen konuk oyunu ‘Nosferatu’nun salı akşamki ilk gösterimi, teknik bir aksaklıkla bölündü. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ndeki gösterimin son saatinde, sahnenin ön tarafına tepeden inmesi gereken siyah tül yansıtma perdesi inerken sorun yaşandı. Perde düz bir şekilde açılamayınca birkaç deneme daha yapıldı. Ancak sorun düzelmeyince oyuna ara verildi. Teknik ekibin yaklaşık 15 dakika kadar süren çalışmaları da sonuç vermeyince oyuna kaldığı yerden devam edildi ancak sis efektiyle birlikte açılması gereken perdenin kullanımı iptal edildi. Bram Stoker’ın ‘Dracula’ romanından esinlenilerek, son dönemin önemli Polonyalı yönetmenlerinden Grzegorz Jarzyna’nın yazıp yönettiği ‘Nosferatu’, ışık ve gölge oyunlarının rejide önemli yer kapladığı bir yapım. Yönetmenin; dışavurumcu Alman sinemasının ilk örneği ‘Nosferatu’yu yeniden kurguladığı oyunla popüler kültür ikonu Dracula ve vampir öyküleri tiyatro sahnesine çıkıyor. Oyundaki teknik aksaklık, izleyicilerce ‘Drakula’nın laneti!’ espirisiyle karşılandı.