DT perdelerini ücretsiz açacak

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DT, Dünya Tiyatro Günü nedeniyle 27 Mart'ta temsil edilecek 28 değişik oyunu ücretsiz sahneleyecek.

DT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sanatseverler DT'nin 12 bölgesindeki 23 sahnesinde ve Kayseri, Tunceli, Hakkari ve Foça-Cezaevi turne sahnelerinde ücretsiz temsilleri izleyebilecek.



Biletler, bugünden itibaren DT gişelerinden ya da ilgili müdürlüklerden temin edilebilecek.



Ankara Devlet Tiyatrosu "Kösem Sultan"ı Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde; "Ramiz ile Jülide" Şinasi Sahnesi'nde; "Para"yı Küçük Tiyatro'da; "Sarı Naciye"yi Akün Sahnesi'nde; "Hayvan Çiftliği"ni İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi'nde; "Nehir"i Oda Tiyatrosu'nda; "En Son O Gitti'yi (Kiraz ile Mestan)" Altındağ Tiyatro Sahnesi'nde; "Teneke"yi de Kayseri'de sahneleyecek.



"Vişne Bahçesi", "Profesyonel"

İstanbul Devlet Tiyatrosu "Profesyonel" i Cevahir Salon 2'de; "Bir Delinin Hatıra Defteri"ni Üsküdar Stüdyo Sahne'de; "Kontrabas" Küçük Sahne'de; "Lütfen Kızımla Evlenir Misiniz?"i Küçükçekmece Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde; "Masallar, İnsanlar, Birde Türküler"i Foça-Cezaevi'nde seyirciyle buluşturacak.



İzmir Devlet Tiyatrosu "Vişne Bahçesi"ni Konak Sahnesi'nde; "Son Çığlık"ı Kahramanmaraş Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşturacak.



Bursa Devlet Tiyatrosu "Pgygmalion-Bir Kadın Yarattım"ı Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde; "Aşk Bir Şey Değildir"i Oda Tiyatrosu'nda sahneleyecek.



"Yarınlara Geç Kalmadan", "Rumuz Goncagül", "Ölüm Öpücüğü"

Adana Devlet Tiyatrosu "Yarınlara Geç Kalmadan"ı Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde sunacak.



Trabzon Devlet Tiyatrosu "Ölüm Öpücüğü"yle Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde temsil verecek.



Diyarbakır Devlet Tiyatrosu "Rumuz Goncagül"le Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde seyirciyi selamlayacak.



Antalya Devlet Tiyatrosu "Yalancı"yı Haşim İşcan Kültür Merkezi Küçük Sahne'de görücüye çıkaracak.



Erzurum Devlet Tiyatrosu "Anlatılan Senin Hikayendir"i Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde; "Meraki"yi Tunceli'de sahneleyecek.



Konya Devlet Tiyatrosu "Sığıntılar"ı Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde; "39 Basamak"ı Elazığ Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde seyirciyle buluşturacak.



Sivas Devlet Tiyatrosu "Kanlı Düğün"ü Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde tiyatroseverlerin karşısına çıkaracak.



Van Devlet Tiyatrosu "Ayı/Teklif"i Hakkari'de sanatseverlerle buluşturacak.