Dulce Pontes'le Portekiz'den Fado esintileri

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Fado'nun Kraliçesi Dulce Pontes 3 Nisan'da İş Sanat'ta!

İş Sanat Fado müziğinin tartışmasız en önemli ve en özel seslerinden birini, Dulce Pontes’i 3 Nisan Cuma günü saat 20:00'de sahnesinde ağırlıyor.



1991’de Canção Ulusal Festivali’nin kazanmasının ardından aynı yıl Eurovision Şarkı Yarışması’nda ülkesini temsil ederek uluslararası arenada yıldızı parlayan Pontes, 1993 çıkışlı albümü Lágrimas ile sadece Portekiz’de değil tüm dünya unutulmaya yüz tutan Fado’nun üzerine dikkatleri çekerek, bu Portekiz mirasının yeniden keşfedilmesinde önemli bir rol oynadı. Olağanüstü sesi yoğun, içten ve aynı zamanda narin ve güçlü olarak tanımlanan sanatçı, Fado’nun bazen hüzünlü bazen de neşeli ezgilerine getirdiği modern yorumlarıyla adeta dinleyenlerin ruhunu titretiyor. Kendi albümlerinin yanı sıra Andrea Bocelli, Carlos Guilherme gibi sanatçıların albümlerinde yer alan, Cesária Évora ve Brezilyalı şarkıcı Marisa Monte ile sahneyi paylaşan ve sıklıkla işbirliği yaptığı ünlü İtalyan besteci Ennio Morricone’nin Cinema Paradiso’daki unutulmaz müziğini seslendirerek akıllara kazınan Pontes’in sanatsal olgunluğu her yeni çalışmasıyla daha da artıyor. Gözyaşı ve hüzünle söylediği şarkıları ile seyircilere mutluluğu aktarabilen Portekizli sanatçı, muhteşem sesiyle sizlere İş Sanat’ta unutamayacağınız bir gece yaşatacak.