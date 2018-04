Dünya starları Turgutreis'te!

Bu yıl 10’uncusu gerçekleşecek olan D-Marin Turgutreis Uluslararası Klasik Müzik Festivali’nin programı belli oldu.

Bu yıl 31 Temmuz / 1-2-3 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin Gala Konserinde ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Dünya Prömiyerini yapacağı ‘Yunus Sırtındaki Çocuk’ adlı eseri ile sahnede olacak. Dünyaca ünlü kemancı Vanessa Mae, Arjantinli tenor Jose Cura, 2012 Leyla Gencer Şan Yarışması birincisi Fatma Said ve “Türkiye’nin 3 Tenoru” olarak tanınan Aykut Çınar, Ayhan Üştük, Şenol Talınlı gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 400’ü aşkın sanatçının sahne alacağı festivalin biletleri 30 Haziran itibarıyla Biletix’te…



FESTİVAL 10. YILINDA DÜNYA STARLARINI AĞIRLAMAYA HAZIRLANIYOR

Kurucu destekçiliğini Doğuş Grubu’nun, Sanat Yönetmenliğini Yücel Canyaran’ın üstlendiği D-Marin Turgutreis Uluslararası Klasik Müzik Festivali’nin programı açıklandı. 31 Temmuz, 1-2-3 Ağustos 2014 tarihlerinde Bodrum’da düzenlenecek olan festival, 10. yılında birbirinden değerli sanatçıların katılımıyla ve zengin repertuvarıyla müzikseverlere seslenecek. Dört gün boyunca, toplam yedi konserin gerçekleştirileceği D-Marin Turgutreis Uluslararası Klasik Müzik Festivali’nin açılış konserinde, Şef Naci Özgüç yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’a eşlik edecek. Fazıl Say’ın festival için Hermiyas Efsanesi’nin hüzünlü hikâyesinden etkilenerek yazdığı yeni eseri ‘Yunus Sırtındaki Çocuk’un Dünya Prömiyeri D-Marin Turgutreis Klasik Müzik Festivali sahnesinde gerçekleşecek.



10. D-Marin Turgutreis Klasik Müzik Festivali, ikinci, üçüncü ve dördüncü gecesinde de dünya devlerini ağırlamaya devam edecek. Festivalin ikinci gecesinde Türkiye’nin ilk ve tek ulusal çocuk senfoni orkestrası olan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO) ve CSO üyelerinden oluşan Şef Rengim Gökmen yönetimindeki karma orkestra, konserin ilk yarısında DÇSO’nun genç solistlerine, ikinci yarıda ise “3 Tenor” olarak tanınan ünlü tenorlar Şenol Talınlı, Ayhan Uştuk ve Aykut Çınar’a eşlik edecek. 2 Ağustos Cumartesi akşamı dünyaca ünlü keman sanatçısı Vanessa Mae’yi Şef Oğuzhan Balcı yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde ağırlayacak olan festival, 3 Ağustos Pazar akşamı ise kapanışı Şef Sergey Tararin yönetimindeki Moskova Senfoni Orkestrası’yla sahne alacak olan dünyaca ünlü Arjantinli tenor Jose Cura ve 2012 Leyla Gencer Şan Yarışması birincisi ve önceki yıl festivalin gün batımı sahnesinde performansıyla ayakta alkışlanan Mısırlı Soprano Fatma Said ile yapacak.



Klasik müziğin gelişimine katkıda bulunmak ve Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Bodrum’da yerli ve yabancı ziyaretçileri klasik müziğin evrensel değerleri çerçevesinde bir araya getirmek amacıyla düzenlenen D-Marin Turgutreis Uluslararası Klasik Müzik Festivali, bu yıl 31 Temmuz, 1-2-3 Ağustos tarihleri arasında, dünyaca ünlü sanatçıların katılımıyla müzikseverlerle buluşacak. 2009 yılında Avrupa Festivaller Birliği’ne (EFA) üyeliği kabul edilen ve sanat yönetmenliğini Yücel Canyaran’ın üstlendiği D-Marin Turgutreis Uluslararası Klasik Müzik Festivali, bu yıl da klasik müziğin önde gelen isimlerine ev sahipliği yapacak. Bugüne kadar 3 bini aşkın sanatçıyla 140 bini aşkın müziksevere ulaşan festival, bu yıl da müzikseverler için uzun bir soluklu bir program sunuyor.