Dünya VJ'leri İstanbul'da yarışıyor!

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Türkiye ve dünyanın dört bir yanından VJ'lerinin yarışacağı VJ Torna Festivali, 5-18 Mayıs tarihleri arasında ilk kez İstanbul'da düzenleniyor

Türkiye ve dünyanın dört bir yanından VJ’lerinin yarışacağı VJ Torna Festivali, yeni kurulan sanat kollektifi DECOL ve Cinetrip ortaklığıyla 15-18 Mayıs tarihleri arasında ilk kez İstanbul ’da düzenleniyor. İstanbul’da bu tür bir festival’in ilk örneği olan VJ Torna, yarışmalar, görsel performanslar, özel atölyeler ve partilerden oluşacak. VJ yarışması ve video mapping gibi farklı kategorilerde yarışılacak ve bu yarışmaları herkes ücretsiz izleyebilecek. 16 Mayı Cuma günü İndigo’da saat 19:00’da gerçekleşecek canlı VJ kapışmasında, yarışmacıların hazırladığı 6 dakikalık video materyalleri müzik eşliğinde izlenecek ve sonucunda birbirinden çekici ödüller verilecek. 17 Mayıs 19:00’da Tomtom Teras’ta da canlı video mapping kategorisinde yarışmacılar yarışacak. 20 dakikalık, mekan içi objeler üzerine yansıtılan özel mapping videoları mekanın dışından da herkes tarafından izlenebilecek. Yarışmaların arasındaki zamanlarda da aktiviteler tükenmiyor. Ünlü mapping sanatçısı Laszlo Zsolt Bordos’un ‘Yansımaktan Mapping’e Nasıl Geldik?’ söyleşisi, Uluslararası Yeni Medya Ağları panelleri ve bir Mapping Atölyesi’ne katılabilirsiniz. Akşamları da Gizli Bahçe ve İndigo’da düzenlenen partilerde günün yorgunluğunu atabilirsiniz. Farklı ülkeler ve farklı disiplinlerden gelen tasarımcıları bir platformda buluşturan bu festival İstanbul’u görsel sanat bilincini yeni bir boyuta taşıyacak.