'Dünyayı Durduran Şarkı'ya klip

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Medcezir dizisi ile ünlenen 'Dünyayı Durduran Şarkı' kliplendi.

Çiğdem Erken, son albümü “Manita” ile geçtiğimiz Nisan ayında müzikseverler ile buluşmuştu. Müzik otoriteleri tarafından tam not alan albümün en öne çıkan şarkılarından Halil Sezai ile düet “Dünyayı Durduran Şarkı”, geçtiğimiz ay Türkiye’nin en çok izlenen dizisi Medcezir’de yayınlandı ve çok beğenildi. Dizisinin final bölümünde de başrol oyuncuları Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy’un düet yaparak seslendirdikleri şarkı izleyici tarafından büyük ilgi gördü ve şarkı dijital platformlarda tıklanma rekorları kırararak listelerde üst sıralara tırmandı.

Çiğdem Erken’in İskender Paydaş’ın prodüktörlüğünü yaptığı “Manita” albümünde yer alan “Dünyayı Durduran Şarkı”ya video klip çok gecikmeden geldi. Harun Işık yönetmenliğinde Halil Sezai’nin şarkının kayıtları sırasında çekilen stüdyo görüntülerinden ve Çiğdem Erken’in performans görüntülerinden oluşan video klip sanatçının Youtube Vevo sayfasında ve müzik kanallarında yayınlanmaya başladı.