Tori Amos sever misiniz?





Kendisi müzikte kadın gücünün en iyi isimlerinden biri yıllardır. Kendi jenerasyonunun en etkileyici ve yeteneklilerinden. Kısa süre önce piyasaya çıkan ‘Little Earthquakes’ ve ‘Under The Pink’ albümlerinin B yüzünde canlı performans kayıtları var. Tori Amos bugüne kadar 12 milyondan fazla albüm satışına, binden fazla canlı performans ve birçok kere Grammy Ödülü adaylığına imza attı. Şarkıları birçok kere çizgi roman ve müzikallere uyarlandı. Hazırladığı müzik videolarıyla da öncü olmaya devam ediyor.