Ebru Akel'den hamilelik güncesi

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Anneler ve anne adayları için Ebru Akel'den bir başucu kitabı...

Ebru Akel artık bir anne... Peki hamileliğe nasıl hazırlandı, kaç kilo aldı, hangi isimlerle çalıştı? Hepsinin yanıtı Ebru Akel'in hamilelik süresinde tuttuğu notları derlediği kitabında!



Ebru Akel'in hamilelik güncesi için neler dediler?

"Ebru'yu hayatın farklı yönlerini yaşarken gördüm. Dünyası hep farklıydı. Bebeğiyle olan yolculuğunda da böylesi bir dünya yaşadı ve yaşattı. Bu kitapta hayatına tanıklık ederken hem eğlenecek, hem de öğreneceksiniz."

Deniz Akel



"Sizi bekleyen mucizeye Ebru Akel'in eşsiz deneyimleriyle hazırlanıyorsunuz."

Belçim Bilgin



"Günümüzde çalışan kadın, her gün yeniden bir karakter yaratmak zorunda. Annelik de bunlardan biri. Ebru Akel öneri ve yönlendirmeleriyle, mutlu, sağlıklı ve bilinçli bir anneliğe hazırlık müjdesi veriyor, güçlü ve güzel durmanın yollarını arıyor."

Elvin Beşikçioğlu







