Ece Vahapoğlu'ndan yeni kitap

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Ece Vahapoğlu'nun sağlıklı ve zinde olmanın sırlarını anlattığı yeni kitabı “Ece Gibi Hisset” Artemis Yayınları’ndan çıktı.

Ece Vahapoğlu, yeni çıkardığı 8. kitabında sağlıklı yaşamanın ve iyi hissetmenin yolunun bedensel, zihinsel ve ruhsal süreçlerinden bahsediyor. Vahapoğlu, sağlıklı hissetmeyi psikolojik yaklaşımla da destekleyerek spor ve sağlıklı beslenme tüyoları veriyor. Kitabın ilgi çekici bölümlerinden biri de, iş ve sanat dünyasından 50 ünlü ismin sağlıklı yaşam sırlarını samimiyetle paylaştıkları bölüm… Gülben Ergen’den Beyaz’a, Ahmet Zorlu’dan Ümit Boyner’e, Ayşe Arman’dan Leyla Alaton’a, Nebahat Çehre’den Saba Tümer’e birçok ünlü isim nasıl sağlıklı yaşadıklarını “Ece Gibi Hisset” kitabında anlattı.