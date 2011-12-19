Edebiyat Müzesi Adalar’a taşınıyor!

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Türkiye Yazarlar Sendikası’nın çabaları ve kamuoyu tepkisi bakanlığı harekete zorladı: İstanbul Adalar'da bulunan üç katlı eski eser tescilli bina restore edilerek Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak hizmete açılacak

Cemal Süreya’dan Nazım Hikmet’e birçok şair ve yazarın şahsi eşyalarının sergilendiği Edebiyat Müzesi için umut ışığı doğdu. Boşaltıp depo yapmak istenen müzenin kurucusu Yazarlar Sendikası’nın (TYS) direnişi ve kamuoyu tepkisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in talimatıyla İstanbul Adalar'da bulunan üç katlı eski eser tescilli bina restore edilerek Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak hizmete açılacak. Türkiye Yazarlar Sendikası'nın eserleri de söz konusu binada sergilenecek. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Yıldız Sarayı Müzesi Kompleksi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarından dolayı Türkiye Yazarlar Sendikası tarafından kullanılan odaların boşaltılması gerektiği, sendikaya ait protokolün iptali ve odaların eser deposu olarak kullanılmasının uygun bulunduğu belirtildi.



TYS: Hangi bina olduğunu bilmiyoruz

Öte yandan TYS Başkanı Köz, “Edebiyatın belleği niteliğindeki eserlerin dağıtılmasını değil, müstakil bir alanda, bir arada sergilenmesini istiyoruz” derken, bakanlığın açıklamasında geçen Adalar’daki binanın neresi olduğunu bilmediklerini söyledi. Büyükada Çınar Meydanı’nda, yaklaşık üç yıldır restorasyon çalışması devam eden ve inşaat talebasında “Yazar Evi” ibaresi bulunan binanın, bakanlığın sözünü ettiği müze alanı olduğu sanılıyor. Ancak sözü edilen “Edebiyat Müze Kütüphanesi”nin ne zaman açılacağı, açılana kadar sendikanın müzesindeki eserlere ne olacağı ve eserlerin tümünün buraya aktarılıp aktarılmayacağı henüz bilinmiyor.



Müzenin hikâyesi

Nâzım Hikmet, Aziz Nesin, Cemal Süreya, Asım Bezirci gibi Türk edebiyatının önemli isimlerinin daktilo, gözlük, kalem gibi şahsi eşyalarıyla mektuplarının yer aldığı müze Yıldız Sarayı içindeki eski Arabacılar Dairesi’nde 2002 yılında dönemin Kültür Bakanı İstemihan Talay’ın onayıyla kuruldu. Türkiye Yazarlar Sendikası Yıldız Sarayı’nda depo olarak kullanılan mekânı müzeye dönüştürdü. Bakanlıkla sendika arasında yapılan müze protokolünün ise beş yılda bir yenilenmesine karar verildi. Aradan geçen sürede protokol iki kez yenilendi ancak 19 Aralık 2011’de Bakanlık protokolün iptal edildiğini belirterek müzenin boşaltılmasını istedi. Gerekçe bakanlığın, müze alanını depo olarak kullanmak istemesiydi.