“Dışsal olanın, yorumlayıcı konumundaki fotoğrafçının dünyasında içsel olanı da tarif ettiği” düşüncesiyle kurgulanan sergideki fotoğraflar, kaydedildikleri anın düşünce, bilgi ve hissiyatından bağımsızlaşarak, fotoğrafçısına ilişkin yeni ve serbest bir anlam dizgesi oluşturmayı hedefliyor.
Yücel Tunca’nın fotoğrafçılıktaki 30. yılına denk düşen sergi aynı zamanda Galata Fotoğrafhanesi/Fotoğraf Vakfı Galerisi’nin kapanış sergisi olma özelliği de taşıyor. Temmuz ayından itibaren çalışmalarına İstiklal Caddesi, Gazeteci Erol Dernek Sokak’ta devam edecek olan Galata Fotoğrafhanesi’nin Galata’daki son sergisi “Eisotheo”yu oluşturan fotoğraflar, Fotoğrafhane’nin yeniden yapılanmasına katkı sağlamak amacıyla satışa sunulacak.