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Basın ve belgesel fotoğrafçılığı alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen Yücel Tunca’nın bu kez farklı bir yaklaşımla kurguladığı “Eisotheo” sergisi, Galata Fotoğrafhanesi’ndeki Fotoğraf Vakfı Galerisi’nde 18 Haziran’da açılacak ve 28 Haziran’a kadar izlenebilecek.