El Sistema bir kez daha İstanbul'da!

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El Sistema'nın yetiştirdiği Christian Vasquez'in yönetimindeki Venezüella Teresa Carreño Gençlik Orkestrası, İstanbul Müzik Festivali'nde

42. İstanbul Müzik Festivali, El Sistema’nın içinden yetişmiş yeteneklerden biri olan müzik direktörü Christian Vásquez’in yönetimindeki 240 kişilik Venezüella Teresa Carreño Gençlik Orkestrası’nı İstanbul’da ağırlıyor.



Polimeks sponsorluğunda gerçekleştirilecek Venezüella Teresa Carreño Gençlik Orkestrası’nın konseri 10 Haziran Salı akşamı 20.30’da Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak. Konser öncesinde Barış İçin Müzik Vakfı ve El Sistema’nın Dostluk Antlaşması ilan edilecek.



Aynı zamanda El Sistema günü olarak kutlanılacak 10 Haziran’da, 14.30-16.30 saatleri arasında Martı İstanbul Hotel’de ücrestiz olarak El Sistema Europa Paneli ve Tricia Tunstall’ın, Türkçeye “Değişen Yaşamlar - Gustavo Dudamel, El Sistema ve Müziğin Dönüştürücü Gücü” başlığıyla çevrilen kitabının tanıtımı da gerçekleştirilecek. Barış İçin Müzik Orkestrası ve Barış İçin Müzik Brass Band de El Sistema günü kapsamında, Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi’nde ücretsiz birer konser verecek.