“Elektro Prensesi” Türkiye’de

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Polonyalı elektro-müzik sanatçısı Soniamiki, 28 Mayıs Çarşamba günü saat 20:00’de Pera Müzesi’nde müzikseverlerle buluşuyor

Polonya’da “elektro prensesi” olarak tanınan Soniamiki, ritim, bas ve vokalleri alışılmadık biçimlerde birleştiriyor ve 80’ler havası taşıyan parçalar yaratıyor. Elektronik ritimlerin bu sıradışı birleşimi, sanatçının ikinci albümü SNMK’nin başarısını da sağlayan önemli bir faktör.



Yalnızca bir müzisyen olmayan, aynı zamanda film animasyonları ve grafik tasarımla da uğraşan sanatçı, kendi albümlerinin kapaklarını tasarlaması ve kendi video kliplerinin yapımcılığını üstlenmesi ile biliniyor.



Tarih: 28 Mayıs, Çarşamba

Yer: Pera Müzesi, Pera Cafe

Saat: 20:00