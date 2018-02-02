Sanatın insan ufkunu genişlettiğini ve farklı bakış açıları kazandırdığını savunan sanatçı İlyas Yılmaz 5 senedir üzerinde çalıştığı ve adına ELiAS tekniği dediği yeni bir tekniği sanatseverlerle buluşturma hazırlıklarında.

Yaklaşık 15 senedir resim sanatı ile yakından ilgilenen İlyas Yılmaz başlangıçta birçok karma sergilere katılıp daha sonraki yıllarda kişisel sergilerini açtığını söyledi. Sanatın evrensel bir boyutu olduğunu düşünen sanatçı yeni tekniklerle bu boyutu geliştirme çabasında olduğunu belirtti. Bu amaçla hem araştırmalar yapıp hem de kendi atölyesinde yetiştirdiği öğrencilerini de ufuklarını genişletme yönünde gayret sarfediyor.

Resimde tek boyuttan üç boyuta geçen bu teknik tamamen sanatçının kendine özgü yaratısı.





Sanatçı şu ana kadar birçok karma resim sergisine katıldığı gibi kişisel sergilerde açmış. Ama ELİAS tekniğiyle ilk kez sanatseverlerle buluşmanın heyecanını yaşıyor ve sanatseverleri sergisine bekliyor.

İlyas Yılmaz ELİAS tekniğini şöyle tarif ediyor:

"Yaşadığımız coğrafyanın dokusunu solumak gerektiğini düşünüyorum. İşte tam bu yüzden, resmi oluşturan doku olduğunu düşünerek, bilinçli bir şekilde elim ve düşüncelerimle pentür, doku, renk gizli bir bağ oluşturdu. Tuvalimin sınırlarını zorlayınca akrilik sicimler üzerine plastik eritme yöntemi ile oluşan dokulu yüzeye yapılan eserlerim ortaya çıktı. Bu gizli bağı sizlerle paylaşmak istedim".





SERGİ BİLGİLERİ:

Açılış Tarih: 20 Ocak Cumartesi 15:00

Yer: Levent Tenis Kulübü Sergi salonu Akasyalı sk. No:3 Levent/İST.

İletişim: 0537 9460202

20 Ocak - 02 Şubat 2018