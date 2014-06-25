Elif Çağlar Akbank Sanat'ta!

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Akbank Sanat Caz Günleri, Elif Çağlar Muslu’nun 25 Haziran 2014, Çarşamba günü saat 20.00’de gerçekleştireceği konserle sona eriyor

Türk Caz müziğinin en beğenilen isimlerinden Elif Çağlar Muslu konserde, müzik otoritelerinin büyük beğenisini toplayan söz ve müziği kendine ait olan “M-U-S-I-C” isimli İngilizce ilk albümünden ve 2014 yılı başında yayınladığı Türkçe single’ı 'Hafif Batı Müziği'nden eserlerini seslendirecek.



Konserde Elif Çağlar Muslu’ya saksafonda Engin Recepoğulları, piyanoda Serkan Özyılmaz, kontrbasta Kağan Yıldız ve davul Ferit Odman eşlik edecek.



Etkinlik: KONSER – Elif Çağlar Muslu

Elif Çağlar - vokal

Engin Recepoğulları - saksafon

Serkan Özyılmaz - piyano

Kağan Yıldız - kontrbas

Ferit Odman - davul

Tarih: 25 Haziran 2014, Çarşamba

Saat: 20:00

Yer: Akbank Sanat

Bilet Fiyatı: Tam 20 TL / Öğrenci 10 TL