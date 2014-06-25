Akbank Sanat Caz Günleri, Elif Çağlar Muslu’nun 25 Haziran 2014, Çarşamba günü saat 20.00’de gerçekleştireceği konserle sona eriyor
Türk Caz müziğinin en beğenilen isimlerinden Elif Çağlar Muslu konserde, müzik otoritelerinin büyük beğenisini toplayan söz ve müziği kendine ait olan “M-U-S-I-C” isimli İngilizce ilk albümünden ve 2014 yılı başında yayınladığı Türkçe single’ı 'Hafif Batı Müziği'nden eserlerini seslendirecek.
Konserde Elif Çağlar Muslu’ya saksafonda Engin Recepoğulları, piyanoda Serkan Özyılmaz, kontrbasta Kağan Yıldız ve davul Ferit Odman eşlik edecek.
Etkinlik: KONSER – Elif Çağlar Muslu
Elif Çağlar - vokal
Engin Recepoğulları - saksafon
Serkan Özyılmaz - piyano
Kağan Yıldız - kontrbas
Ferit Odman - davul
Tarih: 25 Haziran 2014, Çarşamba
Saat: 20:00
Yer: Akbank Sanat
Bilet Fiyatı: Tam 20 TL / Öğrenci 10 TL