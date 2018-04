Elif Şafak: Millet olarak tokatlanmaya alışmışız!

Elif Şafak, Gezi Parkı protestolarının 1. yıldönümü nedeniyle İtalyan La Repubblica gazetesinde yayınlanan makalesinde Başbakana göndermede bulundu

Dünyaca ünlü yazar Elif Şafak, Gezi Parkı olaylarının 1'inci yıldönümü nedeniyle 2 günden bu yana haberler yayınlayan İtalyan La Repubblica gazetesi için bir makale kaleme aldı.



Soma faciası ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın bir eylemciyi tokatladığı iddiasına da değinen Şafak, "Millet olarak biz, belli bir yetkiye sahip olanlar tarafından tokatlanmaya alışmışız" ifadelerini kullandı. Şafak, "Her şeye gücü yettiğini düşünen bir devlet tarafından aldatıldık" başlığı ile kaleme aldığı makalesine, Gezi Parkı olaylarının üzerinden 1 yıl geçtiğini anımsatarak, yazısına "Bu zaman içinde dünya , güneş etrafından 942 milyon kilometre dolaştı. Ancak biz Türkiye 'de 1 santimetre bile yol alamadık. Demokrasi ve ifade özgürlüğü konusunda önemli bir ilerleme kaydedilmedi. Aksine, korkarım geriye doğru adımlar attık" sözleriyle başladı.



Türkiye'de hükümetin, sürekli aşırı karşıt bir dil kullanarak 'Onlara karşı biz' mantığıyla hareket ettiğini savunan Şafak, "Böylece zaten bölünmüş olan bir toplumu daha da kutuplaştırıyor. Ülke, Başbakan Erdoğan'ın süpermarketin içine kadar bir eylemciyi takip edip, ona tokat attığı söylentileriyle altüst olmuş durumda. Bu doğru ya da değil, Erdoğan'ın kararlı destekçileri bile bunu olası buluyor" iddiasında bulundu. Yayınlanan bir görüntüde Erdoğan'ın, "Bu ülkenin başbakanını protesto edersen, tokat yersin" dediğini aktaran Şafak, şöyle devam etti:



"Bu olay başka bir yerde gerçekleşmiş olsa;, herhangi bir ülkenin hükümeti temellerinden sarsılmış olurdu. Ancak Türkiye'de değil."



Soma'da 301 kişinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasından sonra İstanbul, İzmir ve Ankara'da hükümetin kusurunu protesto etmek isteyenlere polis müdahalesi yapıldığını anlatan Şafak, şunları yazdı: "Türkiye'de yas, pasif yaşanmak zorunda, sessizce: sokaklara çıkmaya cesaret edersen, devlet seni tokatlar. Tokat, bizim kültürümüzün bir parçasıdır ve en ufak bir provokasyonda kendini gösterir. Türkiye'de devlet, her türlü güce sahiptir, vatandaşlar ise hayır. Millet olarak biz, belli bir yetkiye sahip olanlar tarafından tokatlanmaya alışmışız. Ailede, okulda, orduda, yolda, süpermarkette; tokat her yerde…"