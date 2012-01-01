Emergenza sonuçlandı!

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Her yıl dünyada 150’yi aşkın şehirde düzenlenen Emergenza Festivali, 22. yılında 28 Black desteğiyle ve Dream Tv’nin medya sponsorluğunda İstanbul’da 3. kez müzikseverlerle buluştu

4-5 ve 6 mayıs tarihlerinde Mojo Beyoğlu’nda gerçekleşen elemelerde yarışan 30 gruptan 12’si; 8 Haziran’da Emergenza 2014 Türkiye Finalinde yarıştı. Jolly Joker İstanbul’da gerçekleşen finalde ipi Yabancı Değiliz göğüsledi.



Yarışma ülkemizde 3 yıldır; major (büyük) bir müzik şirketi ile devam eden sözleşmesi olmayan her yaştan müzisyen ve gruba açık olarak düzenleniyor. Yabancı Değiliz, Almanya’da Uluslararası Taubertal Festivali’nde yarışma ve dünya yıldızlarıyla aynı sahneyi paylaşma şansını yakalarken; jüri ve seyirci oylarıyla ikinciliğe hak kazanan grup ise Rom oldu. Rom ödül olarak single kaydı yapmaya hak kazandı.



Emergenza; Zuhal Müzik tarafından verilen hediye çekleri ve Eğlence Fabrikası ile dijital müzik platformlarında yapılacak lansmanların yanı sıra en iyi enstrümanistleri ödüllendirmeyi unutmadı;



EN İYİ GİTARİST Ödülü THE TIDES

(Elektro gitar)

EN İYİ BAS GİTARİST Ödülü RAIN LEECHERS (Bas gitar)

EN İYİ BATERİST Ödülü MİNİMAL AMALAR (Zil)

EN İYİ VOKALİST Ödülü TRNC

(Mikrofon seti) Gruplarının oldu.



Tolga Akyıldız (Milliyet Gazetesi Yazarı), Orhan Yolsal (Müzisyen, prodüktör) ve Yasemin Ereke (Dream TV)’den oluşan Jüri; değerlendirme yaparken sahne alan sanatçı Melis Bilen; şarkıları ve show’uyla seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.



Dünyanın En Büyük Yeni Grup Yarışması Emergenza’da; 2012’de Monoband, 2013’te ise Kaos birinci olmuş; birçok grup müzikal kariyerlerinde yeni açılımlar yakalamıştı.