Emergenza Festivali, İstanbul’da 3. kez müzikseverlerle buluşuyor.

Her yıl dünyada 150’yi aşkın şehirde düzenlenen Emergenza Festivali, 22. yılında 28 BLACK Açai İçeceği’nin desteğiyle ve Dream Tv’nin medya sponsorluğunda İstanbul’da 3. kez müzikseverlerle buluşuyor.4-5 ve 6 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecen elemelerde yarışan 30 gruptan 12’si, 8 Haziran’da Jolly Joker İstanbul’da Emergenza 2014 Türkiye Finalinde yarışmaya hak kazandı.Arsnova, Güneş Gürsoy, Kampala, Minimal Amalar, Montana Çetesi, None Shall Return, Rain Leechers, Rom, Saspent, The Tides, Trnc ve Yabancı Değiliz; 8 Haziran'da Jolly Joker İstanbul’da yapılacak finalde kıyasıya mücadele edecek.Yarışma, büyük bir müzik şirketi ile sözleşmesi olmayan her yaştan müzisyen ve gruba açık olarak düzenleniyor. Emergenza’da birinci olacak grup, Almanya’da Uluslararası Taubertal Festivali’nde yarışma ve star’larla aynı sahneyi paylaşma şansını yakalayacak. Yetenekli müzisyenlerin dünya sahnelerine giden yolda araladığı kapıdan siz de bakmak ve Türkiye Finali ile ilgili ayrıntıları takip etmek isterseniz www.emergenza.net adresini tıklayabilirsiniz.