Emma Shapplin Türkçe söyleyecek!

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İstanbul'da iki konser verecek olan başarılı sanatçı 'Beyaz Giyme Toz Olur' türküsünü Türkçe olarak seslendirecek

Daha önce Türkiye ’de birçok kez konser veren Fransız şarkıcı Emma Shapplin 24 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da Akasya AVM D&R mağazasında sevenleri ile buluşuyor!



Emma Shapplin’in elektro pop rock türünden şarkılara yer verdiği yeni albümü ‘Dust Of A Dandy’ geçen günlerde dünya ’da ilk kez Rusya ve Yunanistan’dan sonra Türkiye’de Power Love Fm’in katkıları ve Sony Music etiketiyle yayımlandı!



Geçen aylarda albümün habercisi niteliğindeki ‘The Lovers’ isimli single çalışmasını ve videosunu sevenleri ile buluşturan Emma Shapplin, 25 Mayıs Pazar günü ise İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde sahne alacak. Shapplin’e bu konserinde 300 öğrenciden oluşan Bilfen Filarmoni Orkestrası ve Korosu da eşlik edecek. Sanatçı konserde sanatçı ‘ Beyaz Giyme Toz Olur’ türküsünü de Türkçe olarak seslendirecek.



Dünya çapında 2 milyon albüm satışı yapan ve altın plak ödülüne layık görülen Emma Shapplin, müzikal kariyerine klasik müzik ile başlayıp sonrasında rock müzik ile yoluna devam etme kararı aldı ve bu iki müziği de kullanarak kendine özel bir tarz geliştirdi. Büyük bir titizlikle albümün her aşamasında bizzat imzası bulunan sanatçı, albümündeki tüm şarkıları İngilizce olarak yazdı ve besteledi.