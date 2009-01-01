En çok çalan plaklar '45'lik' albümünde

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45'lik, 19'uncu yaşını en çok çaldıkları şarkılardan oluşturduğu üçüncü albümü '45'lik' ile kutluyor

İstanbul gece hayatının popüler mekânlarından 45’lik, 19’uncu yaşını en çok çaldıkları şarkılardan oluşturduğu üçüncü albümü ‘45’lik’ ile kutluyor. ‘Issız Adam’ filminin çekimlerinde kullanılan mekânlardan biri olan 45’lik, 2009 yılında yayınladıkları ilk albümleri olan ‘45’lik’ ile raflarda yerini alırken 2011 yılında ‘Kadına Şiddete Hayır’ kampanyasına destek vererek 16 kadın şarkıcının seslendirdiği ‘Kadınlar’ albümüyle müzik marketlerde yer aldı. 70’li ve 80’li yılların en çok sevilen şarkıları Hakan Eren’in arşivinden bu defa 45’liğin üçüncü albümü için çıkıyor. Seyyal Taner’in ‘Gülme Komşuna’ adlı şarkısıyla başlayan albümde, Rüçhan Çamay’dan ‘ Para Parra Parrra’, Nil Burak’tan ‘Tatlı Tatlı’, Atilla Atasoy’dan ‘Dilenci’, Lale Belkıs’tan ‘Çingene’ gibi pek çok hit parça yer alıyor. Kapanışı ise oyuncu ve şarkıcı Ayla Algan’ın teatral yorumuyla üç dakikalık, mizahi ve eleştirel bir şarkısı ‘Koca Öküz’ yapıyor. Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan 45’lik albümünün yapımcılığını Hakan Eren, süpervizörlüğünü 45’liğin kurucusu Fuat Akyol, digital mastering Bora Ebeoğlu, kartonet tasarımlarını ise Onur Ulutaş ile Barbaros Dikmen üstleniyor.