En yeni ve en popüler 5 şarkı!

Biraz hareketlenmeye, gündemi yakalamaya ne dersiniz? Müzik dinlemenin insanı ne kadar iyi hissettirdiğini eminiz birçok defa kendiniz de deneyimlediniz, şimdi bu şarkı listesiyle bu deneyime yeni melodiler ekleyebilirsiniz. Yeni şarkılar bulmak için çok uğraşmanıza gerek yok, biz küçük bir liste hazırladık bile!

ZAYN & Syd — "When Love’s Around"

Hayranlarının seslerini birbirine çok yakıştırdığı ZAYN ve Syd, ritmiyle dikkat çeken, R&B tınıları olan bu şarkıda yoğunluğu düşük ama etkileyici bir ton yakaladılar. Kış ayları için yeterince iyi hissettiren bir şarkı olduğunu söyleyebiliriz.

Lana Del Rey — "Chemtrails Over The Country Club"

Şarkının güzelliği ve tam bir Lana Del Rey havasında olmasının dışında klibi de oldukça başarılı. Öyle ki şarkıyı klipten ayrı düşünüp de dinleyemiyorsunuz. Üstelik klibin renkleri ve dekorasyonu bize geçmişi nostaljik bir şekilde hatırlatıyor gibi görünse de aslında günümüzün pandemisine ve maske alışkanlıklarımızı da göndermeler var. Hayranlarına göre Lana Del Rey eskisinden de havalı bir dönüş yaptı!

Ariana Grande, Doja Cat & Megan Thee Stallion — "34+35 Remix"

Ariana Grande’nin albüm çıkarma hızına son dönemde yetişmek mümkün değil. En son Positions isimli albümünü yayınlayan genç müzisyenin müstehcen sözlerinden dolayı dikkatleri çeken, kaşları kaldıran şarkısı 34+35 bu sefer kıpır kıpır bir remiksle daha da hareketli bir forma bürünerek karşımıza çıkıyor.

Flo Milli — "Roaring 20s"

Rap müziğin popüler kültürdeki anlık konumu zirve olduğu için sürekli yeni rapçileri keşfetme şansımız oluyor. Bunlardan biri de Flo Milli! Henüz 21 yaşına giren genç rapçi, yeni hazineleri keşfetmek isteyenler için bulunmaz nimet! Üstelik son şarkısı TikTok’ta viral oldu bile, bu akımı kaçırmayın!

Ross From Friends — "Burner"

Eğer lofi müzik dinlemeyi seviyorsanız, aradığınızı, henüz dünya yıldızlığına evrilmemiş ama az bir yolu kalmış olan Ross From Fri ends isimli DJ’de bulabilirsiniz. Adı bile aslında beğenilerinizin ortak bir paydada buluşacağına dair ipucu veriyor. Bir şans verin ve bu kıpır kıpır şarkıyla hareketlenin!