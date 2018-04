Enter Shikari konseri

Son yıllarda Avrupa’da gerçekleşen rock festivallerinin aranılan grubu Enter Shikari, kariyerlerinin ilk Türkiye konseri için 15 Ekim tarihinde garajistanbul sahnesinde...

İngiliz post/hardcore rock-metal grubu Enter Shikari 2003 yılında İngiltere’de kuruldu. Müziklerinde kimi zaman dubstep, drum n bass gibi elektronik müzik öğeleri kullanan grubun “Take To The Skies”, “Common Dreads” ve "A Flash Flood of Colour" isimli üç albümü bulunuyor. Grup 15 Ekim tarihinde Garajistanbul sahnesinde olacak. Bilet fiyatları ise şu şekilde:

VIP 90 TL,

Normal 50 TL,

Öğrenci 40 TL