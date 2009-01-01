Eski asistanı Lady Gaga’yı anlatacak!

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Lady Gaga’nın eski asistanı Jennifer O'Neill, Gaga ile geçirdiği iki seneyi anlatacağı kitap için bir yayınevi ile anlaştı.

Lady Gaga’nın eski asistanı bir zamanlar patronu olan Gaga’nın yaşamını anlatan bir kitap yazdığını açıkladı. Asistan Jennifer O'Neill, Lady Gaga’yla birlikte, şarkıcının ayak işlerini yaptığı hatta bazen onunla aynı yatakta uyuduğu iki senelik bir dünya turuna katılmıştı. Simon & Schuster Yayınevi’nin bir kuruluşu olan Atria Books, O'Neill ile yaklaşık 1 milyon dolarlık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Kitabın yayım tarihi ise henüz belli değil.



Gaga ile davalıktı

O’Neill’in Lady Gaga ile olan ilişkisi ilk olarak 2011 yılında, fazla mesai ücreti binlerce dolar için şarkıcıya dava açtığında gündeme gelmişti. 2009-2011 yılları arasında O'Neill, 7/24 çalışması ve ulaşılır olması gerektiğinin beklendiğini iddia etti. Lady Gaga ise bu iddialardan hoşnut değildi ve 2013 ekim ayında mahkeme dışında bir uzlaşmaya varıldı. Gaga ve onun temsilcileri kitap duyurusu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.