Eski seslerden yeni grup: ''Antemasque''

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The Mars Volta üyeleri ve Flea’den yeni grup: Antemasque

The Mars Volta hayranları grubun yeniden bir araya gelmesini beklerken, grup üyeleri yepyeni bir projeyle dinleyenlerinin karşısına çıktı. Omar Rodriguez Lopez, Cedric Bixler-Zavala ve Dave Elitch, yanlarına Red Hot Chili Peppers basçısı Flea’yi alıp Antemasque isimli grubu kurdu. Flea bundan önce de birçok The Mars Volta albümünde yer almıştı. Geçtiğimiz haftalarda John Frusciante ile Kimono Kult isimli yeni grubunun ilk singleını yayınlayan Omar Rodriguez Lopez böylece bir başka Red Hot Chili Peppers üyesiyle hazırladığı ilk albümü de yayınlamak üzere. Omar Rodriguez Lopez, Antemasque için hazırlanan kısa bir tanıtım video’su ve stüdyo görüntülerinden oluşan bir başka video’yu Twitter hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.