Eurovision eşcinsel evliliklere kapı açtı!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Eurovision'a ev sahipliği yapan Kopenhag'da, 'yarışma boyunca eşcinsel evlilik yapılabilir' çağrısına uyanlar nikah masasına oturdular

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılan Eurovision müzik yarışması eşcinsellerin evlenmesi için bir fırsat oldu. Kopenhag Belediyesi, evlenmek isteyen eşcinseller için Opera binasında nikah törenleri düzenledi. Belediyeden yapılan açıklamada, dünyada eşcinsellere evlenme hakkı tanıyan ilk ülke olarak 25'inci yıl kutlamaları çerçevesinde müzik yarışmasını da fırsat bilerek nikah törenleri düzenlendiği bildirildi. Müzik yarışmasını izlemek için yabancı ülkelerden gelen eşcinsel sevgililer de kendi ülkelerinde evlenemedikleri için fırsattan yararlanarak nikah kıydırdılar. Opera binasında evlenen onlarca çift arasında Rus asıllı eşcinsellerin çokluğu da dikkat çekti. Müzik yarışmasında çeşitli ülkeleri temsil eden yarışmacı ve delegasyon üyeleri ile Rus çiftler resimlerinin çekilmesine izin vermeyerek evliliklerinin gizli kalmasını istediklerini söylediler. Kopenhag Belediyesi şubat ayı başında, eşcinsellerin müzik yarışması boyunca opera binasında evlenebileceklerini tüm dünyaya duyurmuştu.