Eurovision şarkı yarışmasını sakallı diva kazandı

2014 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Avusturya temsilcisi Conchita Wurst kazandı. Wurst, sakalları ve kadın kıyafetleri nedeniyle ülkesinden tepki görmüş ancak geri adım atmamıştı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, bu yıl 37 ülkenin katılımıyla 59'uncusu düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı Avusturyalı şarkıcı Conchita Wurst kazandı. Kopenhag Refshaleöen B&W Hallerne'de düzenlenen yarışmada "Rise Like A Phoenix" adlı şarkısıyla 290 puan alan Avusturya temsilcisi Conchita Wurst birinci, Hollandalı ikili The Common Linnets "Calm After The Storm" şarkısıyla 238 puanla ikinci oldu. İsveç temsilcisi Sonne Nielsen ise "Undo" adlı şarkısıyla 218 puanla üçüncü sırada yer aldı.



Wurst: Kendime dürüst olmaya devam edeceğim

Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Avusturyalı transseksüel şarkıcı Conchita Wurst, "Cinsiyetiniz ve nereli olduğunuz üzerine konuşmak zorunda olmadığımız bir dünya hayali kuruyorum" dedi. Kopenhag Refshaleöen B&W Hallerne'de yapılan yarışmada "Rise Like A Phoenix" adlı şarkısıyla 290 puan alarak 59'uncu Eurovision'un kazananı olan Avusturya temsilcisi Conchita Wurst, kazandığına inanmakta zorlandığını belirtti. Sonucun, kendisi açısından rüyasının gerçeğe dönüşmesi, toplum için ise insanların ileriye baktığını gösterdiğini anlatan Wurst, "Bundan sonra da yaptıklarımı yapmaya, hayatımı yaşamaya ve kendime dürüst olmaya devam edeceğim. Bunu yaparken insanlar bana katılırsa bu dünya harika olacak" diye konuştu. Wurst, Eurovision'un hoşgörü üzerine kurulu bir proje olduğunu ifade ederek "Bu yüzden Eurovision gerçekten katılmak istediğim bir aileydi ve kendimi evimde hissettirdi" dedi. Avusturyalı şarkıcı, işaretlere inanmadığını ancak arkadaşlarının kendisine yarı finalde 6, finalde ise 11. sırada yarıştığını hatırlattığını bu sayıların ise doğum günü olduğunu anlattı.



Cinsiyetin konuşulmadığı bir dünya

Bir gazetecinin, İsrailli transseksüel bir şarkıcının 16 yıl önce kazanmasından sonra yarışmayı kazanan ikinci transeksüel olarak neler hissettiğini sorması üzerine Wurst, "Cinsiyetiniz ve nereli olduğunuz üzerine konuşmak zorunda olmadığımız bir dünya hayali kuruyorum. Bu gece hepimizin aynı ailenin parçası olduğunu gösterdik" yanıtını verdi. Bond kızı olmayı kabul edip etmeyeceği sorulan şarkıcı, "cevabın hayır olduğunu bildiğini sanıyorum" derken şarkısının ismine atıf yapılarak "Conchita anka kuşu gibi yükseldi mi" sorusuna da "Sanıyorum evet en azından onun gibi hissetti" karşılığını verdi.



Sadece sakallı bir kadın

Öte yandan Wurst'un menajeri Rene Berto ise "Düşünce tarzımızı değiştirelim. Conchita sadece sakalı olan bir kadın" dedi. Avusturya kamu yayıncısı ORF'nin temsilcisi ise 1966 yılından sonra Eurovision'a tekrar ev sahipliği yapmak için 48 yıl beklediklerini söyledi ve gelecek yıl organizasyon için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını kaydetti.



Eurovision'dan notlar

Yarışmada Ukrayna'ya 10 puan, Rusya'ya 12 puan veren Azerbaycan yuhalandı. Avusturya'dan oylamanın sonucunu bildirmek için yayına bağlanan kadın sunucunun takma sakal ve bıyığı izleyicileri güldürdü. Rusya en çok puanı Ermenistan, Azerbaycan ve Belarus'a verdi. Hollanda, İngiltere , İsveç, İsrail, Yunanistan, İrlanda Finlandiya, İspanya, Belçika ve İtalya, Avusturya temsilcisine en yüksek puanı veren ülkeler arasında yer aldı. Yarışmada Hollandalı ikili The Common Linnets "Calm After The Storm" şarkısıyla 238 puanla ikinci ve İsveç temsilcisi Sonne Nielsen "Undo" adlı şarkısıyla 218 puanla üçüncü oldu.