İstanbul Kadın Müzesi, İklim için Cumalar Türkiye aktivistleri, Ammonite Digital Art Gallery’nin genç sanatçıları ve Koşan Kaplumbağa Çocuk Yuvası, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için ortak bir çalışmaya imza atıyor.

Bana Bırakacağınız Gelecek-Kız Çocukları ve İklim Krizi

Schneider tempel Sanat Galerisi



Birden fazla ayağı olan bu proje, Türkiye’deki iklim aktivisti kız çocuklarını görünür kılıyor, iklim krizi nedeniyle duydukları gelecek kaygılarını, yaşanabilir ve adil bir dünya için değişim umutlarını dile getirebilmelerini sağlıyor. Fiziki sergi, 9 Ekim tarihinde Schneidertempel Sanat Galerisi’nde izleyicilerle buluşacak. Unutmayın, iklim krizi hepimizin krizi. Bu özel projeyi keşfetmeyi sakın unutmayın! Bereketzade, Bankalar Cad., Felek Sok., No:1, Beyoğlu/İstanbul