Bana Bırakacağınız Gelecek-Kız Çocukları ve İklim Krizi
Schneider tempel Sanat Galerisi
Birden fazla ayağı olan bu proje, Türkiye’deki iklim aktivisti kız çocuklarını görünür kılıyor, iklim krizi nedeniyle duydukları gelecek kaygılarını, yaşanabilir ve adil bir dünya için değişim umutlarını dile getirebilmelerini sağlıyor. Fiziki sergi, 9 Ekim tarihinde Schneidertempel Sanat Galerisi’nde izleyicilerle buluşacak. Unutmayın, iklim krizi hepimizin krizi. Bu özel projeyi keşfetmeyi sakın unutmayın!
Bereketzade, Bankalar Cad., Felek Sok., No:1, Beyoğlu/İstanbul