Fanta Gençlik Festivali

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

13. Fanta Gençlik Festivali, bu yaz tam 22 şehirde!

Geçtiğimiz yıl 1 milyonu aşkın izleyici ile buluşan, Türkiye’nin en büyük mobil müzik festivali olan Fanta Gençlik Festivali, bu yıl rotasındaki il sayısını ilk kez 16’dan 22 şehire çıkararak, yeni bir rekora daha imza atacak. Şu ana dek yapılmış en uzun turne niteliği taşıyacak olan Fanta Gençlik Festivali, 13. yılında müzik ve eğlenceyi Türkiye’nin dört bir yanına Hadise ve Athena ile taşıyacak.

3 Ağustos’ta İzmit konseriyle başlayacak olan festival, 14 Eylül’de İstanbul konseriyle son bulacak.

Hadise ve Athena’nın festival katılımcılarını şarkılarıyla müziğe doyuracağı konserler serisinde, festival alanı bu yıl yine, dev bir oyun ve eğlence alanı olacak!

Fanta Gençlik Festivali’nin ziyaret edeceği tüm şehirleri ve konser tarihlerini, https://www.facebook.com/fantagenclikfestivali sayfasından takip edebilirsiniz.



