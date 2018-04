Fazıl Say "İlk Şarkılar"la Antalya ve Alanya'da

Fazıl Say , sevdiği şairlerden bestelediği şarkıların yer aldığı “İlk Şarkılar” konseriyle Antalya ve Alanya ’da olacak

Sanatçının; Nazım Hikmet, Metin Altıok, Cemal Süreya, Ömer Hayyam, Can Yücel, Orhan Veli gibi önemli şairlerin şiirlerini besteleyerek oluşturduğu “İlk Şarkılar”da, Say’ın piyanosuna solist Serenad Bağcan eşlik edecek. Say, bu konserlerde "İlk Şarkılar"ın yanı sıra solo olarak kendi eserlerini de seslendirecek.



Fazıl Say “İlk Şarkılar” konseri; 19 Haziran tarihinde saat 21:00’da Antalya Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu’nda ve 20 Haziran tarihinde saat 21:00’da Alanya Açıkhava Tiyatrosu’nda izlenebilir.



Yer kategorilerine göre 50TL, 70TL ve 90 TL’den satışa sunulan konserin biletleri ise biletix gişelerinden ve biletix internet sitesinden temin edilebilir.