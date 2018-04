"Felaket Her Şeyin Çaresine Bakar” sergisi 06 Eylül-1 Ekim 2016 tarihleri arasında ALAN İstanbul’da...

Huri Kiriş, 4. kişisel sergisi “Felaket Her Şeyin Çaresine Bakar” - “The Disaster Takes Care Of Everything’’ ile ALAN İstanbul’da. Huri Kiriş, Türkiye Çağdaş Resim Sanatı’nda kendine özgü bir yere sahip. Sanatçı, genellikle figüratif öğelerin ve yogun peyzajın hakim olduğu eserleriyle yaşadığı coğrafyanın sosyal ve siyasal gerilimlerini pentüre aktarıyor. “Felaket Her Şeyin Çaresine Bakar” - “The Disaster Takes Care Of Everything’’ sergisinde Huri Kiriş, genellikle koyu renklerin hakim olduğu yağlı boya tablolarıyla bir yandan yoğun bir derinlik duygusu yaratırken diğer yandan eserlerindeki kaynağı belirsiz bir karanlığın içinden çıkan hayvan, bitki ve insan figürleri ile dünyanın içinde bulunduğu sosyal ve siyasal devinimlerin birey üzerinde yarattığı ağırlığı şiirsel bir dille resmediyor.