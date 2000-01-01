Ferhan Şensoy, Münir Özkul'un kendisine devrettiği İsmail Dümbüllü'nün kavuğunu Rasim Öztekin'e devretti.

Geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi İsmail Dümbüllü'nün kavuğu, Beyoğlu'ndaki Ses 1885 Ortaoyuncular Tiyatrosu'nda düzenlenen özel bir törenle usta oyuncu Ferhan Şensoy'dan, Rasim Öztekin'e devredildi. Öztekin, Hasan Efendi'den günümüze gelen ve 27 yıldır Ferhan Şensoy'da bulunan kavuğun beşinci sahibi oldu.



Tulûat sanatçısı İsmail Hakkı Dümbüllü, ustası Kel Hasan'dan devraldığı kavuğu, 1968'de Münir Özkul'a devretmişti. 1989'da Münir Özkul tarafından Ortaoyuncular'ın kurucusu Ferhan Şensoy'a devredilen kavuğun, Şensoy tarafından kime devredileceği yıllardır merakla bekleniyordu. 27 yıldır kavuğun sahibi olan Ferhan Şensoy, kavuğu dün akşam düzenlenen törenle oyuncu Rasim Öztekin'e devretti. Tören sırasında duygusal anlar yaşayan ikilinin heyecanına salonda bulunan coşkulu kalabalık da alkışlarla ortak oldu. Öztekin, kavuğu aldıktan sonra Ustası Ferhan Şensoy'un elini öptü ve gözyaşlarına hakim olamadı...



"KAVUK 100 YILDIR SES TİYATROSU'NU SEVİYOR"

Kavuğun 100 yılı aşkın süredir Ses Tiyatrosu'ndan çıkmadığını söyleyen Ferhan Şensoy, "Kavuğun sahibi Hasan Efendi'den başlayarak İsmail Dümbüllü, Münir Özkul, ben ve Rasim Öztekin, Ses Tiyatrosu'nda oynadık. Kavuk, 100 yılı aşkın süredir Ses Tiyatrosu'ndan çıkmamış. Kavuk, Ses Tiyatrosu'nu seviyor. Bana emanet edilen bu kavuğu Rasim Öztekin'e devretmekten gurur duyuyorum." şeklinde konuştu. Öztekin, kavuğun içine kavuğu devredemediği takdirde okunması için bir mektup da bırakan Şensoy'un yazdığı satırları da okudu: "Öldüğümde bu kavuk henüz devredilmemiş, burada böyle boynu bükük duruyorsa, o gün Ortaoyuncular kadrosunda bulunan bütün oyuncular, bu kavuğu devretmekle yetkili jüridir. Layık gördükleri birinin başına takarlar. Bu aralarından biri de olabilir. Dileğim odur ki; niçin şu değil de bu kavuklu oldu diye tartışılmasın. Asıl olan kavuk geleneğinin sürüp gitmesidir. Yeni 'kavuklunuz' uğurlu olsun."



USTALAR KONSERVATUVARIM OLDU

Öztekin tören sırasında yaptığı konuşmada, "Beyoğlu'nda gezerken kendime bir okul buldum. Orada dünyaya bakışı öğrendim. Dünyayı yorumlamayı öğrendim. Yıllar sonra Beyoğlu'nda gezerken Küçük Sahne'de bir usta buldum kendime. Orada bir sürü usta başöğretmenim Ferhan Şensoy olmak üzere benim konservatuvarım oldu. Benim konservatuvarlarım Zeliha Berksoy ile başlayıp Erol Günaydın'la devam eden Münir Özkul ile süren Tuncel Kurtiz ile devam eden Derya Baykal ile süren. Bunlar hepsi benim konservatuvarım oldu. Ben onlardan mezun oldum. Bugün de ben geleneksel ve batıyı birleştiren tiyatrodan bu kavukla ustamdan beratımı almış olarak kabul ediyorum."

"YENİ KUŞAK TİYATROYA YÜZ VERMİYOR"

Kavuğun Rasim Öztek'inden sonra müzeye gitmemesi gerektiğini söyleyen Ferhan Şensoy "Bizden sonra gelen kuşaklarda benim aklıma gelen bir kavuklu adayı yok. Yeni kuşağın tiyatroya pek yüz vermiyor. Onlar dizilerde ve reklamlarda oynamak istiyorlar. Arkamızdan gelen bir ordu yok. Tiyatro her gün daha küçülüyor. İzleyici sayısı 15 yıldır muntazam azalıyor. Tiyatro çok cazip bir iş değildir. Tiyatroculuk yeni kuşaklara cazip gelmiyor. İzleyici de kopmuş durumda. Türk tiyatrosunun durumu gerçekten zor. Oradan kavuklu çıkar mı çıkmaz mı bilemiyoruz. Gönlümüz biri çıksın da Rasim de ona devretsin gelenek sürsün ister. Ancak, bu konuda çok umutlu değiliz" şeklinde konuştu.

Törende Ferhan Şensoy, Tuncel Kurtiz, Baykal Kent ve Rasim Öztekin'in 2000 yılında oynadığı "Çok Tuhaf Soruşturma" isimli oyundan bir bölüm videodan yayınladı. Oyunun kısa bir bölümünü de Şensoy ile Öztekin sahnede sergiledi. Usta oyuncuları, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Aydın Boysan, Birol Güven, Derya Baykal, Pelin Öztekin, Zeliha Berksoy, Mete Horozoğlu ve Ulvi Alacakaptan gibi ünlü isimler de yalnız bırakmadı. Törene katılanlar törenden özel anları #birkavukdevrediliyor hashtag'iyle sosyal medya hesaplarından da yayınladı.

*Fotoğraf, Mehmet Turgut'un resmi Instagram hesabından alınmıştır...