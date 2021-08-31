Ferhan Şensoy'un ardından: Seni çok seviyorum babacım
Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, gece yarısı hayatını kaybetti. Şensoy'un ölüm haberini eski eşi, oyuncu Derya Baykal twitter hesabından paylaştı... Sanat dünyası yasta... İşte Şensoy'un vefat haberinin ardından ailesinden ve sanat camiasından gelen mesajlar...
Bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Ferhan Şensoy, 70 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türk tiyatrosuna damgasını vuran Şensoy'un vefatı sevenleri ve sanat camiasını yasa boğdu... (Ferhan Şensoy hayatını kaybetti)
Ferhan Şensoy'un 1980 yılında kurduğu ‘Ortaoyuncular’ tiyatrosunun twitter hesabı bugün ölüm haberini şu sözlerle duyurdu: "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun…"
Usta oyuncunun ölüm haberinin ardından tüm sevenleri yasa boğuldu. Tüm sevenleri sosyal medya üzerinden son sözleriyle usta oyuncuyu uğurladılar. İlk paylaşım eski eşi Derya Baykal’dan ve çocukları Müjgan ve Derya Şensoy'dan geldi.
Ferhan Şensoy'un eski eşi, oyuncu Derya Baykal: "Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik. Çok üzgünüz" mesajını paylaştı.
Şensoy'un kızı Derya Şensoy yaşadığı acıyı "Çok ama çok üzgünüm. Seni çok seviyorum babacım" sözleriyle duyurdu.