Ferhan Şensoy'un ardından: Seni çok seviyorum babacım

Ferhan Şensoy'un 1980 yılında kurduğu ‘Ortaoyuncular’ tiyatrosunun twitter hesabı bugün ölüm haberini şu sözlerle duyurdu: "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun…"