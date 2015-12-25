Usta oyuncu Ferhan Şensoy’dan yeni dünya rekoru; “Ferhangi Şeyler” 2000. kez perde açıyor!





Usta oyuncu Ferhan Şensoy, tek kişilik gösterisi “Ferhangi Şeyler”in 2000. oyunuyla dünya rekoru kırmaya hazırlanıyor! Ferhan Şensoy’un 1987’den beri aralıksız oynadığı tek kişilik gösterisi “Ferhangi Şeyler”; 25 Aralık Cuma akşamı Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki 2000. oyunuyla, “en çok oynanan tiyatro oyunu” olarak bir kez daha dünya tiyatro tarihine geçecek.Usta oyuncu Ferhan Şensoy; 7 Mart 1987’den beri aralıksız oynadığı tek kişilik gösterisi “Ferhangi Şeyler” ile yeni bir rekora daha imza atmaya hazırlanıyor. Ferhan Şensoy’un yazıp oynadığı, sürekli kendi rekorunu kırma başarısına sahip olan efsanevi tiyatro gösterisi “Ferhangi Şeyler”; 28. yılında 2000. kez izleyicisiyle buluşacak.Gündelik olayların, Ferhanca bir mizah penceresinden değerlendirildiği “Ferhangi Şeyler”de; görmesek de kendilerini hissettiren, hepimizin hayatının içinde olan, sosyal çevremizden mizah dolu karakterler de var. Ev sahibi Orkinos Hanım (alt katta oturuyor), bakkalın çırağı, bakkalın aptal çırağı, bakkalın daha aptal çırağı (sürekli çırak değiştiriyor!), aptal avukatTayfun, popüler kültür için müzik yapmaya çalışan müzisyen ve telefonda yanlış numara çevirip numarayı teyit edenler...2000. kez perde açmaya hazırlanan gösteride usta oyuncu; güncel, sıradan olaylara, mahalle ilişkilerine, yakın geçmişten günümüz politikacılarına, iktidara, din algısına ve THY personeline kadar ince eleştiriler yapıyor. Yer yer ince sitemler, yer yer sert eleştiriler getiriyor ve seyirci ile ara sıra diyalog kuruyor. Günlük gazetelerin okunduğu gazete bölümünde güncel olayları değerlendiriyor. Sazla çalıp söylediği şarkılar, türküler yer yer tebessüm ettiriyor, yer yer çok düşündürüyor. Aşık Mahzuni'ye yaktığı türkü tüm salonu hüzne bırakıyor.25 Aralık 2015, Cuma akşamı saat 20:30’da Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki 2000. “Ferhangi Şeyler” oyununa ait biletler; Biletix’ten ve Bostancı Gösteri Merkezi gişesinden temin edilebilir.