Festivalde 'benzersiz' bir piyanist

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Günümüzün sıra dışı müzisyenlerinden olan ve 'seslerin şairi' olarak anılan piyanist Piotr Anderszewski, bu akşam saat 20.30'da 42. İstanbul Müzik Festivali'nin konuğu olarak Aya İrini Müzesi'nde

Günümüzün sıra dışı müzisyenlerinden biri olan ve ‘seslerin şairi’ olarak anılan piyanist Piotr Anderszewski ve dünyaca ünlü topluluk Sinfonia Varsovia, bu akşam saat 20.30’da 42. İstanbul Müzik Festivali’nin konuğu olarak Aya İrini Müzesi’nde sahneye çıkacak.



Alman repertuvarındaki ustalığının yanı sıra Janacek ve Chopin yorumlarıyla da büyük övgüler toplayan Anderszewski, dünyanın dört bir yanındaki prestijli konser salonlarının düzenli konuğu... Robert Schumann albümüyle 2011 ECHO Klassik ve 2012 BBC Music Magazine ödüllerini alan Anderszewski, sanatçılığının benzersizliğiyle Bruno Monsaingeon’un ‘Piotr Anderszewski Diabelli Çeşitlemelerini Çalıyor’ (2001) ve ‘Piotr Anderszewski, Huzursuz Yolcu’ (2008) adlı ödüllü belgesellerine de konu oldu.



Dvorak’ın kendi yaşamından yola çıkarak yazdığı, doğanınuyandırdığı benzersiz duyguları anlatan yapıtı ‘Doğanın Kucağında’ ile başlayacak konser, Çaykovski’nin ‘talih’ temasına odaklanan 5. Senfoni’siyle doruğa ulaşacak. Polonya- Türkiye ilişkilerinin 600. yılı kutlamaları kapsamındaki konser öncesi 19.30-20.00 arası Aydın Büke ‘Polonya Müziği’ni anlatacak.