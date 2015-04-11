Festivalin böylesi sadece “İstanbul’da Olur”!

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Bu yıl 5.si düzenlenen, İstanbul gece hayatı ile sokak hayatının bir araya geldiği, olmazları olduran festival İstanbul Blue Night için geri sayım başladı!

“İstanbul’da Olur!” mottosuyla hayata geçirilen ve uzun süre hafızalardan silinmeyecek festivalde yok yok! 11 Nisan 2015, Cumartesi günü KüçükÇiftlik Park’ta efsane bir sokak festivaliyle başlayacak olan İstanbul Blue Night; aynı gece aynı mekanda, İngiltere müzik listelerinde zirveye yükselen Rudimental grubunu ve elektronik, big beat, trip hop’un vazgeçilmezi FatBoy Slim’i ağırlayacak. Festivalin 17 Nisan 2015, Cuma gecesi garajistanbul’daki kapanış etkinliği ise; DJ Paul Van Dyk ile DJ Robin Schulz’la gerçekleşecek ve iki DJ, “AM 2 PM” konseptiyle eğlenceyi maksimum seviyeye taşıyacak! İstanbul Blue Night coşkusuna ortak olmak için biletler Biletix’te...