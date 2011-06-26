Feyruz, youtube'da ortaya çıktı!

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78 yaşındaki Lübnanlı Diva Feyruz, çok uzun bir aradan sonra ilk defa kocası anısına yapılan video ile youtube'da göründü.

Lübnanlı Diva Feyruz, uzun süre sonra tekrar ‘göründü’. Lübnan dışındaki son konserini 26 Haziran 2011’de Amsterdam ’da veren, 23 Aralık 2011’den beri de sahneye çıkmayan 78 yaşındaki şarkıcı 1986 yılında ölen kocası Assi Rahbani anısına yapılan bir videoyla karşımızda.



Daha önce Lübnan’daki iç savaşa ithafen Rodrigo’nun Gitar Konçertosu üzerine yazdığı sözlerle Li Beyrut’u seslendiren ve unutulmaz bir esere imza atan Feyruz, bu kez Assi Rahbani’nin yazdığı bir şiiri, Schubert’in Ave Maria’sıyla birleştirdi. Diva’nın daha önce okuduğu bu eser, şarkıcının kızı Remi Rahbani tarafından hazırlanan kliple tekrar hayranlarına sunuldu. Feyruz, son olarak 2012 yılında ‘Eh fi amal’ (Evet Umut var) adında, içerisinde Diyarbakır isimli bir enstrümantal eserin bulunduğu albüm çıkarmıştı.