Fidel yoldaşın “lüks” yaşamı

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17 yıl boyunca Fidel Castro’nun korumalığını yapan Juan Reinaldo Sánchez, anılarını kitaplaştırdı

Küba Devrimi’nin lideri ve Küba Devleti eski Başkanı Fidel Castro’nun eski korumalarından Juan Reinaldo Sánchez, La Vie Cachée de Fidel Castro (Fidel Castro’nun Gizli Yaşamı) adlı bir kitap yayımladı. Kitabında Castro’yu ortaçağ derebeyleri ve Fransa Kralı XV’inci Louis’nin karışımı olarak tarif eden Sánchez, kimsenin bilmediği şaşırtıcı detaylara da yer verdi.



Kitaba göre Castro, Domuzlar Körfezi’nin güneyinde Cayo Piedra adlı özel bir adaya sahip. Gabriel García Márquez’in de aralarında bulunduğu hatırlı konukların ağırlandığı adaya Castro “Cennet Bahçesi” adını koymuş. Limanında Angola ahşabından son derece lüks bir yatın demirlendiği adada ayrıca bir kaplumbağa çiftliği ve yunus havuzu da yer alıyormuş. Castro adada kaldığı sırada sıklıkla zıpkınla balık avına çıkıyormuş.



Fidel Castro’nun Havana’daki evindeyse bowling salonu, basketbol sahası ve tam teşeküllü bir sağlık merkezinin yanı sıra lüks bir bungalov ve özel bir marina bulunuyor kitaba göre.

Castro’yu “karizmatik, zeki, manipülatif, benmerkezci ve öfke nöbetlerine yatkın” sözleriyle tanımlayan Sánchez, liderin yanından on korumasını ve iki kan donörünü eksik etmediğini yazıyor.



“Castro, siyah deri koltuğunda oturup en sevdiği içki olan Chivas Regal’i içerdi” diyen Sánchez ekliyor: “Fidel Castro, insanlara, devrimden sonra dinlenmeye ve keyif yapmaya vakit bulamadığı izlenimini vermek istedi ve bunu her fırsatta dile getirdi. Bunlar yalandı.Onun için zenginlik; güç, iktidar ve korunma aracıydı.”