İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın festival mevsimi 6-17 Nisan tarihleri arasında 37’nci kez düzenlenecek.

Festivalin Sinema Onur Ödülleri bu yıl Perihan Savaş, Osman Şahin, Aram Gülyüz ve Arif Keskiner’e, Sinema Emek Ödülü ise Cevdet Pişkin’e verilecek. Özel Gösterimler bölümünde dünyanın en önemli sümerologlarından Muazzez İlmiye Çığ, Duygu Sağıroğlu ve Yaşar Kemal’in hayatlarını anlatan belgeseller gösterilecek. Vodafone Red Galaları bu yıl da kaçmaz. Festivalin bu yılki yeni bölümlerinden biri; kahramanı güçlü kadınlar olan filmlerin yer aldığı de Çiçek İstemez. Baskılara boyun eğmeyen, her şeye rağmen kendi yolunu çizebilen kadınların hikayelerine tanık olacağız.



Ve Bergman 100 yaşında

Boğazınız düğüm düğüm olur, konuşmak isteyip de konuşamazsınız ya, çünkü görüntüler o kadar güçlüdür ki sözler anlamsız kalmıştır artık... İşte öyle bir etki yaratır Bergman filmleri insanda. Stokholm’deki Ingmar Bergman Vakfı, büyük yönetmenin 100’üncü yaşını tüm yıl boyunca uluslararası etkinliklerle kutluyor. Festivalin de buna ilgisiz kalması düşünülemezdi elbette. Filmlerinde aile, inanç ve ölüm kavramlarını felsefi açıdan ele alan Ingmar Bergman doğumunun 100’üncü yılında 10 filmiyle anılacak. Hangileri mi kaçmaz? Elbette hepsi ama öncelikle Yedinci Mühür, Yaban Çilekleri, Persona ile Çığlıklar ve Fısıltılar.