Filozofun çığlığı!

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Fransız filozof Bernard-Henri Lévy'nin yazdığı "Hotel Europe" adlı oyun prömiyerini Bosna'da yaptı. Jacques Weber'in oynadığı Hotel Europe, AB fikrinin nasıl da dağıldığını sorguluyor.

Fransız yazar, filozof, düşünür Bernard-Henri Lévy yazdığı “Hotel Europe” adlı oyununu, sembolik olarak, Sarayevo Devlet Tiyatrosunda 27 Haziranda sahneye koydu. Bu oyunla Bernard-Henri Lévy (BHL), Avrupa Topluluğuna duyduğu sıkıntısını, rahatsızlığını, kızgınlığını ve kalan son umut kırıntılarını dile getirmek istedi.



Bu piyes bir monolog. Fransız usta aktör Jacques Weber, Sarayevo’daki bir otelde geçen bu oyunda, tek başına boy gösteriyor. 1914 yılının 27 Haziranı Arşidük Ferdinand bir cinayete kurban gitmiş ve savaş patlamış. 27 Haziran 2014 Sarayevo. 1. Dünya Savaşının 100. yıldönümü. Bir adam, yazar olabilir, bir otel odasında dört duvar arasında kapalı oturuyor. Aynı otel odasını, 20 yıl önce tanımış olan bu adamın, Avrupa Birliği ve bu birliğin geleceği üstünde yapacağı konuşmayı kaleme almasına yalnızca iki saat kalmış. Fakat tam kalemi eline alıp yazmaya başlayacağı anda, zihni onu yıllar öncesine götürüyor. Zihninde çelişkiler beliriyor ve bu kıtanın erimesi onu allak bullak ediyor. Tek yoldaşı önündeki bilgisayar… İnternette dolaşmaya başlıyor.



Bazı görüntüler sahneye yansıyor: Filozofun tekstinden alıntılar, Semprun konferansından alıntılar, Lampedusa’daki Suriyeli mültecilerin fotoğrafı ve Bosna Savaşından bir arşiv kırıntısı…