Dünyaca ünlü flamenko yıldızı İspanyol Sara Baras, 7 Mayıs'ta İstanbul Zorlu PSM’de sahne alacak.

Dünyanın en iyi 50 kadın dansçısı arasında yer alan Sara Baras, 7 Mayıs 2016 akşamı Zorlu PSM sahnesinde muhteşem sahne şovuyla izleyenleri büyülemeye hazırlanıyor. Dünyanın en büyük tiyatro salonlarında 2500’den fazla gösteri gerçekleştiren Sara Baras’ın merakla beklenen flamenko şovunun biletleri Biletix’te…





Dünyanın en iyi kadın flamenko dansçısı

8 yaşında annesinin dans okulunda dans eğitimine başlayan Sara Baras,1989 yılında gitarist Manuel Morao’yla birlikte sahne alarak ün kazanmaya başladı. 1993 yılında Madroño Flamenco de Montellano ödülü, 1999 ve 2001 yıllarında “En İyi Kadın İspanyol Dansı Performansçısı” dalında ödül kazandı. Merche Esmeralda’ınMujeres gösterisinde sahne alan Sara Baras,Antonio Canales ile Gitano’da, El Güito ile de Paris’in Théâtre du Châtelet’inde çalıştı. Manuel Morao ile 1992’de Seville Expo ve sonrasında da New York’ta dans eden ünlü yıldız, kariyerine solo dansçı olarak devam etti. Kendi şirketini kurduktan sonra Festival Nacional de Cante de las Minas’ın kapanışını yapan Sara Baras, Miki Figis’in “Flamenco Women”, Javier Balaguer’in “Escuela de Seduccion” filmi, Carlos Saura’nın “Iberie” ve “Flamenko Flamenko” filmleri, Luis Danes’in “El Sueno de Eleanor” filmlerinde rol aldı. Görevimiz Tehlike:2 filmindeki dans sahnesiyle de büyük ses getirdi. İspanya’da aralarında National Dance Award, Gold Medal of the Arts ödüllerinin yanı sıra 2009 Flamenko Bienali’nde “Carmenin En İyi Sanatsal Yönetimi” dalında Giraldillo De Oro Ödülü’ne, Yılın En İyi Flamenko Dansçısı dalında da Flamenco Hoy Ödülü’ne ve Gold Medal of Andalucia’ya layık görülmüştür. Usta sanatçısının uluslar arası arenada kazandığı ödüller arasında Medaille de Vermeil de la Ville de Paris bulunmaktadır.