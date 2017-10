Yeni albümü “Following My Intuition” ile dönüş yapan Craig David bu kez dans ettirmek için dinleyicisiyle buluşuyor.

15 milyonun üstünde sattığı, tüm dünyanın beğeniyle takip ettiği albümleri ile Craig David bu kez şaşırtıcı ve oldukça hareketli bir albümle dans müzik tutkunlarını da kucaklıyor. çAlbümden çıkan ilk single olan “Ain’t Giving Up” parçasını Sigala eşliğinde kaydeden Craig David’in albümünde toplam 12 şarkı yer alıyor. Big Narstie’nin “When The Bassline Drops” şarkısında eşlik ettiği albümde diğer bir düet parça Kaytranada and Lauren Faith eşliğindeki “Got It Good” parçası dans severler için şimdiden hit adayları.