Cep telefonu fotoğrafçılığının artık bir kitabı var: Fotoğraf Cepte





Gazella Turizm ve Türkiye’nin önde gelen gezi-belgesel fotoğrafçılarından Faruk Akbaş’ın kareleriyle hazırlanan Fotoğraf Cepte, cep telefonuyla fotoğraf çekmenin püf noktalarını dünyanın dört bir yanında çekilmiş örnek fotoğraflar ile anlatırken, fotoğraf sanatına ilgi duyan herkesi temel fotoğrafçılık bilgileriyle donatıyor. İster toplumsal olaylarda yurttaş gazeteciliğine ilgi duyun, ister seyahatlerinizde anılarınızı ölümsüzleştirin… “Cep telefonuyla nasıl daha iyi fotoğraf çekebilirim?” sorusunun yanıtı artık bu kitapta.İletişimi ve yeni diyalog yöntemlerini geliştiren cep telefonları, bugün dünyayı kasıp kavuran “selfie” fırtınasının da ötesinde, artık toplumsal olaylarda bile en etkili görsel paylaşımların altına imza atıyor.İşte mobil fotoğraf sanatının ve mobil haberciliğin gündelik hayatımıza bu kadar işlediği bir dönemde, cep telefonuyla çekilen fotoğraflarda görsel anlatım sanatının derinliklerine inen yepyeni bir kitapla karşı karşıyayız.Gazella Turizm, özellikle seyahat fotoğrafçılığına verdiği önemi bu kez Fotoğraf Cepte adıyla derlediği bu kitapla gösteriyor. Gazella Turizm’in foto-safari turlarının bir parçası olarak Gazella Yayınları’ndan çıkan kitap, cep telefonu fotoğrafçılığının temellerine ve imkanlarına giriş niteliğinde, ilgi alanımıza göre hepimize bambaşka tüyolar veriyor.Uyum, zıtlık, renk gibi kompozisyon öğelerinden farklı ışık koşullarında en iyi çekim tekniklerine kadar farklı konu başlıklarını örnek fotoğraf ve yorumlarla işleyen kitap, seyahat fotoğrafçılığına ağırlık verirken, son yıllarda dünya gündemini yönlendiren yurttaş gazeteciliğinin ve sosyal ağların önemine de değiniyor. Kitabın sonunda yer alan sözlük ise, temel fotoğrafçılık tekniklerine hakim olmak için iyi bir başlangıç.Editörlüğünü Emrah Yaralı’nın yaptığı, metinlerini Gökhan Korkmazgil ve Umut Ersoy’un kaleme aldığı 138 sayfalık kitap, fotoğraf meraklısı gezginler için başucu kitabı olabilecek nitelikte.