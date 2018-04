'Four' müzikseverlerle buluştu

‘Four’ albümünün standart versiyonun ardından şimdi de Türkiye için özel hazırlanan versiyonu ülkemizdeki müzikseverlerle buluşuyor. Bu kitapçık boyutundaki özel versiyonda; standart versiyona ek olarak 4 ekstra şarkı ve sürpriz olarak da One Direction’ın Türk hayranlarının Sony Music Türkiye’nin düzenlediği yarışmadan seçilen fotoğraflarının da yer aldığı dört kolaj sayfa da bulunuyor.

One Direction’ın, iTunes’ta ön-siparişe açıldığı andan itibaren Türkiye dahil tam 67 ülkenin de listelerinde 1. sıraya yerleşen “Four” albümü Sony Music etiketiyle yayınlandı. 94 liste birinciliği bulunan ve 46 milyonun üzerinde albümü satılan One Direction sadece 4 yılda başarısı tüm dünyaya yayılan ünlü bir pop müzik grubu oldu. One Direction, 3. stüdyo albümü “Midnight Memories” ile Amerika’daki Billboard Listeleri’ne ilk 3 albümü ile yine 1.sıradan girerek IFPI’ın 2013 raporlarına göre tüm dünyada en çok satan grup unvanına sahip oldu. Her albümde daha kişisel bir hale gelen grubun şarkıları, “Four” albümünde de grubu bir üst seviyeye taşıyor.