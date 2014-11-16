Fuarın onur yazarı Dorsay!

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Bu yıl 8-16 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenecek 33. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın teması ile "Onur Yazarı" açıklandı

Fuar süresince Atilla Dorsay'ın da katılımıyla paneller ve etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca Dorsay'ın yaşamı, çalışmaları ve eserlerinden seçmelerin olduğu bir kitap ve bir sergi hazırlanacak.



1939 İzmir doğumlu olan Dorsay mimarlık eğitiminin ardından 1966’da Cumhuriyet gazetesinde sinema üzerine yazmaya başladı. Cumhuriyet’te 27 yılın ardından Milliyet, Yeni Yüzyıl ve Sabah’ta çalıştı. İKSV yürütme kurulu ve SİYAD kurucu üyesi ve onursal başkanı olan Atilla Dorsay, televizyonda sinema, radyoda ise müzik programları hazırladı.



Dorsay’ın yazdığı kırkı aşkın kitap bulunuyor.