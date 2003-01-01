Bugüne kadar 2 milyon kişinin izlediği Fuerza Bruta, Kasım ayında ilk kez İstanbul'da...

Vakkorama ve Power FM, 'Fuerza Bruta'yı İstanbul'a getiriyor. Wolksvagen Arena’da izleyenlerle buluşacak gösterinin biletleri 1 Haziran’da satışa çıktı ve biletler iki gün içinde tükendi.

Dünyanın en etkili gösterisi olarak adlandırılan Fuerza Bruta, New York, Buenos Aires, Londra, Mexico, Pekin, Tel Aviv ve Miami'den sonra İstanbul'da izleyenlerin ayaklarını yerden kesecek...



İLK İKİ GÜN BİLETLERİ TÜKENDİ

16 Kasım'dan itibaren Volkswagen Arena'da sahnelenecek olan Fuerza Bruta'nın biletleri satışa çıktığı andan itibaren büyük ilgiyle karşılandı. 1 Haziran'da biletler satışa çıktığı gibi saatler içinde ilk iki gün biletleri tükendi. Sadece 10 gösteri için Volkswagen Arena'da sahnelenecek olan Fuerza Bruta, izleyenlere bir gösteriden çok daha fazlasını vadediyor.

ŞAŞIRTICI, HEYECAN VERİCİ, SÜRPRİZLERLE DOLU

Teknoloji ile sanatın bir araya geldiği Fuerza Bruta, izleyicilerin 360 dereceyle izleyebilecekleri bir sahne ve akıllara durgunluk veren görsel efektler ile muazzam bir illüzyon yaşatıyor. "Brute Force”, İspanyolca’da “ağzı açık bırakacak, şaşırtıcı, heyecan verici” anlamına gelirken, Fuerza Bruta, dev kadrosuyla izleyenlere müzik, su, dans ve akrobasi ile örülü muhteşem bir gösteri vadediyor.





BİR POSTMODERN ZAMANLAR GÖSTERİSİ: FUERZA BRUTA

2003’de Buenos Aires’de Diqui James tarafından tasarlandığında, sadece 10 yıl içinde bir fenomene dönüşeceğini kimse düşünmemişti. Arjantinli Tiyatro Kumpanyası De La Guarda, Fuerza Bruta gösterisiyle sadece Arjantin’de değil, başta Broadway olmak üzere tüm dünyada tiyatronun geleceğine ışık tutuyor.

İspanyolcada hayret ve şaşkınlık verici anlamına gelen Fuerza Bruta, müzik, sirk gösterisi ve performans sanatlarının bir bileşimi… Bu interaktif gösteri, müzik, ışık, dans, performans, akrobasi gibi disiplinlerarası çağdaş sanatın tiyatroya uyarlanmış hali. Sanatçılar ve izleyiciler arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlayarak, 360 derecelik bir deneyim sunuyor.

10 bölümden oluşan gösteride, her bölümde sanatçılar izleyiciyi gerek hareket, gerekse ses aracılığıyla katılıma teşvik ederek, dünya dışı bir atmosferin oluşmasına ön ayak oluyorlar. Her bölüm, gündelik hayatımızda, televizyonlarda, sanal alemde karşımıza çıkan ikonik görüntülerle örülü… Gösteride, doğum, yaşam, ölüm arasındaki döngüye, iyiliğe ve kötülüğe, neşeye ve çılgınlığa bu görüntüler aracılığıyla tanık oluyoruz.

Fuerza Bruta’da şaşırmak, heyecanlanmak, ıslanmak, modern bir ayinin ortasında kalmak normal. Sadece seyirci kalmak ise mümkün değil. Koşan, koşarken vurulan sanatçı dünyadaki kötülüklere seyirci kalmamızı yüzümüze vururken, sahnenin tavanına kurulu plastik havuzlarda ıslak gösteri yapan performans sanatçılarını da aşağıdan yukarıya bakarak ağzımız açık seyrediyoruz. Bu bakış açısı, tepeden bakmaya alışkın biz fanileri ters köşeye yatırıyor.