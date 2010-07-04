Füsun Akatlı 70 yaşında!

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Türkiye kültür sanat hayatının en özgün isimlerinden biri, Füsun Akatlı; yaşasaydı bugün 70 yaşında olacaktı

Felsefe eğitimiyle yola çıkmış, Ankara Üniversitesi'nde asistan olmuştu. 1980'ler pek çok entelektüel gibi onu da üniversiteden uzaklaştırdı. Ama Akatlı, her zaman sanatın içinde bir hayat seçti. Şehir Tiyatroları'nda dramaturg olarak çalıştı, Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümün kurdu ve hep yazdı, yazdı. Tiyatronun hem hocası hem eleştirmeni oldu. Sadece tiyatro değil, felsefeden edebiyata kültür hayatımızı kuşatan hemen her konuda zengin birikimiyle damıttığı yazıları, onu kültür hayatımızın vazgeçilmez isimlerinden birisi yaptı. Cumhuriyet gazetesi, Varlık, Milliyet Sanat'ta, sayısı yirmiyi bulan kitaplarında okuduk yazılarını. Kültür hayatımızı zenginleştiren bir eleştirmen, kültür tarihimizin parçası olmuş bir kişilik, öğrencilerinin de yaşıtlarının da saygısını kazanmış biri olarak Füsun Akatlı 4 Temmuz 2010'da aramızdan ayrıldı. Yaşasaydı, bugün tam 70 yaşında olacaktı.