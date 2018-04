Game of Thrones 8 kitap olabilir!

Buz ve Ateşin Şarkısı adlı serinin sekizinci kitabının da yazılabileceği iddia edildi

Ünlü yazar George R.R Martin’in editörü, ilk başta 7 kitaptan oluşacağı söylenen, dizisi çevirilirken birinci kitabın adıyla Game of Thrones adını alan, aslen Buz ve Ateşin Şarkısı adlı serinin sekizinci kitabının da yazılabileceği iddia etti.



Yazarın editorü Anne Groell, Martin’in yazma ve kendisinin yayına hazırlama süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Groell, yazarla aslen üç kitap oluşmak üzere yola çıktıklarını ancak tartışmaların sonucunda yedi krallığı sembolize eden yedi kitap üzerinde karar kılmış olduklarını belirtti. Fakat yakın zamanda bu fikrin de değiştiğini açıkladı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Martin’in serinin altıncı kitabı The Winds of Winter‘ ı ne zaman bitireceği ise hala belirsizliğini koruyor. Yazma hızının oldukça yavaş olduğu hayranları tarafından bilinen Martin’in daha hızlı yazması için internette bir kampanya başlatılmıştı.



Martin, serinin 4’üncü kitabını 5 yıl, en son yayınlanan ‘A Dance with Dragons’ kitabını 6 yıl aradan sonra yazmıştı.