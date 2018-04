Game of Thrones'ta ölmek 20 bin dolar!

Game of Thrones dizsinin uyarlandığı Buz ve Ateşin Şarkısı adlı serinin yazarı George R.R. Martin, 20 bin dolara sizi öldürmek istiyor

Yakın zamanda Game of Thrones dizisinin uyarlandığı Buz ve Ateşin Şarkısı serisine sekizinci kitabı yazacağı iddia edilen George R.R. Martin, 20 bin dolar veren iki kişiyi serinin yeni kitabına karakter olarak ekleyeceğini açıkladı.



İnternette düzenlenen yarışma sonucu açıklanacak kazananlar, karakterlerinin kitaptaki mevkilerini de seçebilecek. Ancak karakterlerin birer şövalye, lord, köylü veya fahişe olmaları arasında bir fark yok. Her iki karakteri de kitabın sonunda ölüm bekliyor. 20 bin dolarınız yoksa üzülmeyin! Toplanan paranın Martin’in doğduğu şehir olan Santa Fe, New Mexico’daki kurt barınağına bağışlanacağı yarışmaya 10 dolar vererek de katılmak mümkün. Yapılan bağışın büyüklüğüne göre değişen ödüllerin arasında imzalı Westeros haritası, Martin’le kahvaltı etme şansı ve Martin’e ait bir şapka da var.



Geçtiğimiz ay Star Wars filminin prodüktörü J.J. Abrams’da Abu Dhabi’den bir vidyo yollamış ve 10 dolar karşılığında hayranların yeni Star Wars filminde rol alma şansı yakalayacağını açıklamıştı. J.J. Abrams, toplanacak parayı UNICEF’e bağışlayacak.