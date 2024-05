Garfield yaratıcısından dikkat çeken açıklamalar: “Kediler tıpkı bizim gibi tembel, bencil ve aç!”

Dünya çapında ünlü, pazartesileri sevmeyen ama lazanyayı seven, tembel, şişman ve alaycı ev kedisi Garfield, yeni maceralarıyla beyazperdede seyirci ile buluşmak için gün sayıyor.



Garfield’in dağınık sokak kedisi babası Vic’in beklenmedik bir şekilde ortaya çıkışıyla yaşanacak maceraları konu alan filmi, Garfield’in ilk animasyon beyazperde macerasının da yönetmenliğini üstlenen Mark Dindal yönetiyor. Filmi yaratırken ve hikâyeyi komediye dönüştürürken Dindal ve yardımcı senarist Dave Reynolds yeniden bir araya geliyor. Filmin yapımcılığını daha önce Despicable Me ve Angry Birds filmlerini beyazperdeye taşıyan John Cohen'le , The Blind Side ve Dolphin Tale gibi tüm ailenin keyifle izleyebileceği filmlerde başarılı olan Andrew Kosove ve Broderick Johnson üstleniyor.



Vizyon öncesi Garfield hakkında açıklamalarda bulunan Garfield’in yaratıcısı Davis ve filmin yapım ekibi, bu tembel ve alaycı kedinin nasıl ortaya çıktığını ve yeni filmde seyirciyi nelerin beklediğini anlattı.

Garfield kedi kostümü giymiş bir insan

Garfield'ın yaratıcısı Jim Davis, karakteri o dönemde çizgi roman sayfalarını yöneten birçok köpekle tezat oluşturması için yarattığını söylüyor ve bu tembel kedinin ortaya çıkış hikayesini şöyle anlatıyor: “Çok iyi iş çıkaran pek çok köpek gördüm - Snoopy, Marmaduke, Fred Basset… Ama o zamanlar hiç kedi yoktu. Ortalama 25 kedinin olduğu bir çiftlikte büyüdüm ve bu yüzden kedileri tanıyor ve seviyordum. Köpekler bu kadar iyiyse belki ben de bir kedi kullanabilirim diye düşündüm. Kediler biraz mesafelidir- köpeğinizin nerede durduğunu bilirsiniz ama kediler mesafelidir. Bu nedenle, kedilere insan düşünceleri ve duyguları atfetmek doğaldır. Garfield aslında kedi kostümü giymiş bir insan” diyor.





Gerçekten de Davis, Garfield'ın kalıcı gücünün, milyonlarca hayranının onun zaaflarında kendilerini bulmalarından kaynaklandığını söylüyor. Kediler tıpkı bizim gibi. Davis, "Okuyucuya bir ayna tutuyorum ve mizahi bir dokunuşla onlara kendilerini gösteriyorum" diyor. "Aşırı yemek yediğimiz, egzersiz yapmadığımız ve fazla uyuduğumuz için vicdan azabı duyuyoruz. Garfield tüm bunların tadını çıkararak vicdan azabımızı hafifletiyor." Davis, karakter tasarımı da dâhil olmak üzere, çizgi romanın her yönünün bunun etrafında şekillendiğini söylüyor. "Dışarıdan bakıldığında kendi kişiliğine benzeyen bir kedi yaratmak istedim: tembel, bencil ve aç" diyor.

"Onun hayal kırıklıkları evrensel"

Yönetmen Mark Dindal ise Garfield’in insanlara çocukluklarını hatırlattığını söylerken, “Garfield’i izlemek onu Pazar gazetesinde okumak ya da özel bölümlerini görmek gibidir. Garfield'ın 15, 20, 30 yıl öncesine ait çizimlerini bulabilirsiniz ve bunlar modası geçmiş gibi gelmez çünkü hiçbir zaman o döneme özgü bir şeye dayanmazlar. Onun hayal kırıklıkları evrensel" diyor.

Garfield'in başı daha önce hiç olmadığı kadar derde giriyor!

Bu filmde Garfield'in başının daha önce hiç olmadığı kadar derde girdiğini anlatan yapımcı John Cohen, “Garfield’in şimdiye kadar karşılaştığı en kötü şey, çok fazla lazanyadan kaynaklanan bir karın ağrısı ya da özellikle korkunç bir Pazartesi… Ama bu filmde Garfield ve Odie evlerinden çıkarılıyor ve gelmiş geçmiş en büyük süt soygununun tam ortasına bırakılıyor” diyor ve şöyle devam ediyor: "Bu film bir ev kedisinin - tembel, şımartılmış, bencil bir ev kedisinin - konfor alanından çıkıp dış dünyada çılgın bir maceraya zorlanmasını konu alıyor. İstediği zaman erişebildiği sıcak yemek, La-Z-Boy sandalyesi, battaniyesi ve uzaktan kumandası gibi konfor unsurları olmadan hayatta kalabilecek donanıma sahip değil. Bu sudan çıkmış kedi senaryosunda komedi için çok fazla fırsat vardı, özellikle de kendi yöntemlerine saplanıp kalmış ve her şeyi herkesten daha iyi bildiğini düşünen kibirli bir karakterle. Bir soygun filminin merkezinde yer alan dünyanın en tembel kedisi için sonsuz olasılıkları hayal ederken çok eğlendik."





Filmin orijinal dilinde baş karakterin sesi olarak Chris Pratt yer alıyor. Patt’in yanı sıra Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult, Cecily Strong, Hannah Waddingham, Brett Goldstein, Bowen Yang, Harvey Guillén ve Ving Rhames kadroda yer alıyor.



Filmin Türkçe dublajında Garfield karakterini başarılı oyuncu ve seslendirme sanatçısı Engin Alkan, Jon’u ise seslendirme sanatçısı Harun Can seslendiriyor.



Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği, “Garfield”, 31 Mayıs’ta vizyonda olacak.

